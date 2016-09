Eneco reorganiseert verlieslatende installatietak

De onrust is groot bij EIB, Eneco's installatiebedrijf dat actief is op de markt voor cv-ketels, geisers en boilers. ,,Mensen worden met bosjes boventallig verklaard", zegt een werknemer die zijn halve afdeling deze week opgedoekt zag worden.



Afgelopen week vond de tweede ronde plaats van een forse reorganisatie die energiebedrijf Eneco momenteel aan het doorvoeren is. Eind dit jaar volgt nog een nieuwe, laatste ronde. Volgens werknemers moeten honderden mensen weg, maar vakbond FNV stelt dat het ruim 120 man betreft die hun huidige baan niet kunnen houden.



De klappen bij EIB - in 2013 ontstaan uit lokale bedrijven GSU, Tempus en Metapart - vallen onder meer in Amsterdam, Houten en Schiedam. Die kantoren bedienen de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. In totaal werken er nu nog zo'n 450 werknemers, verdeeld over 7 vestigingen. Eerder waren dat er 850, maar de aanzienlijke flexibele schil van enkele honderden mensen is afgelopen jaar al afgebouwd. EIB biedt advies, installatie en onderhoud voor 650.000 cv-ketels en warmwatertoestellen.



CNV-bestuurder Ben Hoogendam spreekt van een 'hard gelag'. ,,Dit is heel pijnlijk voor mensen die vaak al lang in dienst zijn. Tegelijk is er een sociaal plan afgesproken, waarvan ik zeg dat het echt een fatsoenlijke regeling is."



Oude werknemers

Werknemers mogen kiezen of ze een geldbedrag meekrijgen, ook mogen opteren voor een traject met begeleiding naar ander werk binnen of buiten Eneco. Geld dat overblijft krijgen ze uitgekeerd, waardoor ze tijdens de duur van de oude WW 85 procent van hun oude salaris ontvangen. Voor oude werknemers is er bovendien een overbruggingsoptie naar een vroeger pensioen.



Vakbond FNV noemt de regeling eveneens uitstekend. ,,Wij zullen er scherp op toezien dat Eneco zich aan alle afspraken houdt", zegt Ruud Cornelisse.