Energiebedrijven steken €207 miljoen gaskorting in eigen zak

Die lezing geeft brancheclub Energie Nederland eveneens. ,,Je mag aannemen dat consumenten uiteindelijk profiteren van de kostenvoordelen die leveranciers behalen," aldus een woordvoerder.



Door alle onenigheid spreken energiebedrijven en ACM nu over een duidelijkere gasrekening voor consumenten. Alle transportkosten moeten voortaan netjes apart worden vermeld, is het idee.



Bij het stroomgedeelte gebeurt dat al: transportkosten verdwijnen daar niet deels in de uiteindelijke elektriciteitsprijs. ,,Als we de gaskosten hetzelfde verrekenen als stroom, wordt de rekening voor de klant duidelijker,” zegt Essent-woordvoerder Ronald Sutmuller. ,,Als energiebedrijven en Energie Nederland praten we hier momenteel over met de ACM.”



De ACM en Energie Nederland bevestigen de gesprekken. ,,We zijn voorstander van een zo duidelijk mogelijke energierekening en zijn hierover in overleg,” zegt Nugteren van de ACM.