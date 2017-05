Energienota Delta op 1 juli flink omhoog

Met name gas wordt duurder, rekent prijsvergelijker Gaslicht.com voor: het gastarief stijgt vijf procent wat per jaar 51 euro extra kosten oplevert. Elektriciteit stijgt 2 procent in prijs, wat de energienota nog eens 14 euro opdrijft. Aangezien de Zeeuwse leverancier het vastrecht eveneens met 6 euro verhoogt, zijn gezinnen 70 euro meer kwijt.



Delta is traditiegetrouw de eerste leverancier die zijn nieuwe variabele prijzen publiceert. Hoewel die vaak een goede indicatie vormen voor wat de overige bedrijven doen, zijn er uitzonderingen. Afgelopen januari verhoogde Delta de tarieven met circa twee tientjes op jaarbasis, maar volgde lang niet elke leverancier. Bij Eneco steeg de prijs 66 euro, bij Essent daalde die juist 35 euro. Ook bij Nuon ging het tarief omlaag.



Voor deze zomer gaat Gaslicht.com uit van een lichte daling van de stroomprijs, maar een stijging van het gastarief. ,,Dat baseren we op de ontwikkelingen in Groningen en het verder dichtdraaien van de gaskraan daar'', zegt Anniek Has-van der Wolk. ,,Hierdoor worden we afhankelijker van andere gasleveranciers, eventueel Rusland.''