EU-ministers sluiten 'fiscale sluiproute' voor grote bedrijven

De bewindslieden hebben vandaag in Brussel unaniem ingestemd met nieuwe regels die in 2020 moeten ingaan. Dat is een jaar later dan in het oorspronkelijke voorstel. De Nederlandse regering had eerder gepleit voor uitstel tot 2024, maar slikte dat eerder deze maand in onder druk van de Tweede Kamer.



De aangepaste richtlijn tegen belastingontwijking moet een einde maken aan de praktijk dat multinationals via bijvoorbeeld Nederlandse vennootschappen de belasting kunnen ontwijken. Het Europees Parlement gaat zich nu over het compromis buigen.



Nederland is een van de belangrijkste landen in Europa als het gaat om internationale belastingontwijking. Dat bleek eind vorig jaar uit een Europees rapport, waaraan de Nederlandse onderzoeksstichting SOMO meewerkte. Nederland was vorig jaar met 236 deals zelfs goed voor een derde plek. Alleen België en Luxemburg sloten er meer af.