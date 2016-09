'EU zal CETA-handelsverdrag met Canada tekenen'

De ministers hebben in Brussel overlegd over het uitonderhandelde handelsverdrag CETA en het omstreden TTIP-verdrag met de VS, dat nog dit jaar zou moeten worden afgerond. Vrijdag buigen ook de EU-handelsministers zich erover in de Slowaakse hoofdstad Bratislava. Vooral over TTIP zullen de emoties naar verwachting hoog oplaaien: Duitsland en Frankrijk zien dat verdrag eigenlijk niet meer zitten.



In CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) is meer vertrouwen, onder meer bij EU-commissaris Cecilia Malmström. ,,Canada is de Verenigde Staten niet. CETA is een handelsakkoord van de nieuwe generatie, afgesloten met een progressieve regering.''



Geen importheffingen

Op termijn gaat het CETA-verdrag een einde maken aan bijna alle importheffingen. Het wordt voor Europese bedrijven makkelijker om zich te melden voor Canadese overheidsopdrachten en de handel tussen Nederland en Canada zal volgens minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) jaarlijks toenemen met 600 miljoen euro tot 1,2 miljard.