Euro stijgt in waarde na verkiezingsdebat Frankrijk

De euro piekt vandaag in de ochtendhandel op 1,0799 dollar. Daarmee werd de hoogste waarde sinds 6 februari bereikt. Begin deze maand zakte de euro nog tot een dieptepunt van 1,0495 dollar.



Vorige week liep de koers van de Europese munt al op door de verkiezingsuitslag in Nederland, die net zoals de stijgende kansen van Macron in Frankrijk als gunstig wordt gezien voor de toekomst van de euro. De waarde van de munt werd verder gesteund door het beleid van de Amerikaanse centrale bank, die liet doorschemeren dat de rente in de VS dit jaar niet sneller zal worden verhoogd dan eerder werd voorspeld.