Europa lijdt aan PTSS volgens Dijsselbloem

Dijsselbloem deed zijn uitspraken in een toespraak tijdens een bijeenkomst van Europese Denktank Bruegel in Brussel.



Die PTSS is volgens Dijsselbloem herkenbaar in de actie en reactie van de Europese economie. ,,Neem de grote koersschommelingen op de aandelenmarkten begin dit jaar,", zei Dijsselbloem, ,,of hoe de markten zich gedroegen in de aanloop naar het Brexit-referendum".



Trauma

De economische crisis is de oorzaak van de paniek. Of zoals Dijsselbloem het noemt ,,het trauma van 2008-2010".



Inmiddels gaat het iets beter met de economie, maar Dijsselbloem betreurt dat dit nog niet terug te zien is in de media.