Europarlement stemt in met 'gratis' roaming op vakantie in EU

Medio juni is het dan toch zover en geldt voortaan in de EU de regel 'Roam like at home': je betaalt hetzelfde als thuis. Wel zijn er enkele uitzonderingen om providers te beschermen tegen misbruik of excessief gebruik.

Misbruik

Consumenten met een onbeperkte data-bundel of super voordelig contract in hun thuisland krijgen die hoeveelheid niet per definitie op vakantie. Zij ontvangen in het buitenland een datategoed van 2 Gigabyte voor elke 7,70 euro die zij aan hun provider betalen. Stel dat een Nederlandse abonnee een contract van €57,85 per maand (excl BTW) bezit, dan is zijn databundel in een ander EU-land ruim 15 Gigabyte. Daarboven dient bijbetaald te worden.