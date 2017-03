Europese boete dreigt voor Air France-KLM

Elf Europese luchtvaartbedrijven zouden tussen 1999 en 2006 afspraken hebben gemaakt over hoe ze om zouden gaan met brandstof- en veiligheidstoeslagen. Ook zouden ze er op hebben toegezien dat er geen kortingen werden toegestaan. De Zwitserse mededingingsautoriteit WEKO beboette Air France-KLM in 2014 voor dit feit met een boete van bijna 3,2 miljoen euro .

Tegenstrijdigheden

Het is niet voor het eerst dat de luchtvrachtvervoerders voor dit vergrijp onder een vergrootglas liggen in Brussel. Air France-KLM kreeg daarvoor in 2010 al een boete opgelegd van 310 miljoen euro. Deze werd later echter door het Gerecht van de Europese Unie van tafel geveegd, omdat er 'tegenstrijdigheden zaten' in de argumentatie van de Europese Commissie. Ook boetes die aan andere luchtvaartbedrijven eerder werden uitgedeeld werden nietig verklaard. In totaal zou het daarbij gaan om krap 800 miljoen euro.