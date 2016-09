Europese Commissie kijkt naar belastingconstructie Ikea

Ikea is in beeld na een onderzoek van de Groenen in het Europees Parlement. Daaruit kwam eerder dit jaar naar voren dat het bedrijf gaten in de wetgeving zou gebruiken om minder belasting te betalen. De Zweedse meubelgigant zou daardoor zeker een miljard euro te weinig hebben betaald. ,,We hebben de documenten van de Groenen ontvangen en die bekijken we nu", zegt Vestager daarover. Het zou nog te vroeg zijn om in te gaan op de uitkomsten.



Nederland

De houdstermaatschappij waar Ikea onder valt, is in Nederland geregistreerd. Het internationale hoofdkantoor staat hier in Leiden. De belasting zou zijn ontweken door middel van een constructie die draaide om de Nederlandse dochter Inter IKEA Systems. Volgens de Groenen verdween via de Nederlandse route het meeste belastinggeld. In 2014 alleen al ging het om 179 miljoen euro.



Apple

Vestager eiste onlangs dat Ierland 13 miljard euro en rente terugvordert van de Amerikaanse elektronicagigant Apple. Uit een onderzoek van de commissie bleek dat Apple al tientallen jaren een groot gedeelte van de winst naar een papieren hoofdkantoor doorsluist, dat in geen enkel land geregistreerd staat. Dat besluit kwam Vestager op het verwijt te staan dat de commissie zich voornamelijk op Amerikaanse bedrijven richt. De eurocommissaris sprak echter over een verkapte vorm van staatssteun.



De Amerikaanse webwinkel Amazon wacht ook nog op een oordeel over belastingen in Luxemburg. Eerder droeg Vestager Nederland al op een belastingvoordeel van 20 à 30 miljoen euro terug te eisen bij koffiereus Starbucks, en Luxemburg een gelijk bedrag bij Fiat.