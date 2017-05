'Eurozone moet in 2025 eigen begroting hebben'

Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in 2019 en het aantrekken van de economie in Europa lijkt het Brussel nu een goed moment om de versterking van economische en financiële samenwerking aan de orde te stellen. Met de muntunie is al veel bereikt, maar meer hervormingen zijn nodig.



Dat zou moeten gebeuren tussen nu en 2025. De meest dringende zaken moeten al in 2019 zijn aangepakt. Zo moet er snel een oplossing komen voor de berg slechte leningen die op de bankbalansen staan en een gevaar voor de stabiliteit van de sector zijn. Ook moet het beoogde Europese depositiegarantiestelsel met een pot van 55 miljard euro voor omgevallen banken worden doorgezet. Er is nog veel werk te verrichten om de banken sterker te maken en de financiële markten beter te integreren, waarschuwt de commissie.