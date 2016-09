'Fiscus weert publiek bij proces rond spaartaks'

'Grote meerderheid zelfstandigen aan de slag'

6 september De overgrote meerderheid van zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) is of kan opnieuw als zpp'er aan de slag. Dat benadrukte staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) dinsdag in de Tweede Kamer. Wiebes werd door D66-Kamerlid Steven van Weyenberg aan de tand gevoeld over de nieuwe regels voor zzp'ers.