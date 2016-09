Fraude met internetbankieren blijft dalen

De totale schade door fraude bij internetbankieren telde in de helft van 2016 jaar op tot 148.000 euro. Dat is een schijntje vergeleken met de bijna 25 miljoen euro die in de eerste helft van 2012 langs die weg werd buitgemaakt. In de tweede helft van vorig jaar bedroeg de schade 814.000 euro.



Phishing

Ook met phishing en malware weten cybercriminelen nauwelijks nog slachtoffers te maken. ,,Banken kunnen die pogingen tot fraude steeds beter detecteren en hun klanten laten zich steeds minder misleiden'', aldus de NVB en de Betaalvereniging. Zij denken dat dit mede te danken is aan hun eigen voorlichtingscampagnes.



Alle fraude in het betalingsverkeer bij elkaar kostte in de eerste jaarhelft 4,7 miljoen euro. Misbruik van gestolen of verloren betaalpassen vormde de grootste schadepost: 1,6 miljoen euro. Daaronder valt ook fraude waarbij criminelen mensen overhalen hun pinpas op te sturen. In januari is de betaalbranche een campagne begonnen om het publiek daar voor te waarschuwen.