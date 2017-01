Ga je er in 2017 op vooruit?

1 Meer financiële armslag voor ouderen



De meeste AOW'ers en mensen met een klein pensioen zien hun besteedbaar inkomen in 2017 stijgen. De AOW-uitkering is namelijk weer gekoppeld aan het minimumloon, waardoor die met de inflatie meestijgt. Daarnaast heeft het kabinet voor dit jaar de huur- en zorgtoeslag verhoogd. Uit de laatste koopkrachtberekeningen van het kabinet blijken ouderen met een vermogen van meer dan 200.000 euro en diegenen met een pensioen van boven de 45.000 euro wel in te leveren. Zij hebben enerzijds last van de lage rente en moeten anderzijds meer belasting betalen in box 3. Het kabinet heeft per 1 januari de belasting over het vermogen veranderd. Waar eerst iedereen boven de heffingsvrije som 1,2 procent betaalde, stijgt nu het tarief naarmate het vermogen groter wordt.