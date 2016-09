Gedeputeerde: Boycot Albert Heijn om boeren te steunen

De Gelderse gedeputeerde van landbouw Jan Jacob van Dijk is boos omdat Ahold prijsverlagingen bij leveranciers, en dus ook boeren, probeert af te dwingen. Boeren houden zo geen geld over om te investeren in dierenwelzijn en milieuverbeteringen.



Met een opiniestuk in dagblad De Gelderlander reageert hij op het bericht dat Albert Heijn na de fusie met het Belgische Delhaize prijskortingen eist van leveranciers. Door de fusie is een groter concern ontstaan. Dat betekent dat het op grotere schaal producten inkoopt. En daar zou een lagere prijs tegenover moeten staan, zo is de redenering.



Desastreus

Van Dijk stelt dat de prijsverlagingen uiteindelijk op het bord van de producenten van voedsel terechtkomen. En de effecten daarvan zijn volgens de Gelderse gedeputeerde desastreus. Van boeren wordt verwacht dat ze investeren om hun dieren meer ruimte te bieden, en dat ze de uitstoot van vervuilende stoffen verlagen door luchtwassers te installeren.



Van Dijk noemt die wensen vanuit de maatschappij terecht, maar stelt dat Ahold die torpedeert. De boeren houden geen geld voor investeringen over. Het verhaal van de familie Bongen uit Harreveld, die vorige week aankondigde te stoppen met haar rundveehouderij omdat de melkprijzen te laag zijn, heeft Van Dijk bevestigd in zijn boycot. ,,Dit is een particuliere actie, van mij alleen. Ik hoop wel dat ik een stevige politieke discussie losmaak over eerlijke prijzen voor agrarische producten."



In gesprek

Ahold Delhaize wil niet inhoudelijk op de boycot van de gedeputeerde reageren. Het bedrijf laat alleen weten met honderd internationale leveranciers in gesprek te willen over de contracten. Niet met individuele boeren en tuinders.



Van Dijk zegt dat Ahold een voorbeeld kan nemen aan Lidl op het gebied van duurzaamheid en zuinig energieverbruik. Dat bedrijf gaat een distributiecentrum bouwen op een industrieterrein langs de A15 bij Elst. ,,Dat is zo duurzaam, daar kunnen andere supermarkten een voorbeeld aan nemen."