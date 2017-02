Geen ABN AMRO-geld meer voor bij omstreden oliepijp betrokken bedrijf

De bank gaat in gesprek met de onderneming en zal daarbij mededelen het bedrijf niet meer te willen financieren, zo bevestigde een woordvoerder woensdag na berichtgeving van radiozender BNR. De pijpleiding in de Amerikaanse staat North Dakota wordt gebouwd op het grondgebied van een indianenstam. Het gaat om een lening van naar verluidt 45 miljoen dollar, aan Energy Transfer Equity (ETE). Dat is het moederbedrijf van Energy Transfer Partners (ETP), een van de ontwikkelaars van de pijplijn.

Decreet Trump

President Obama legde de aanleg van de oliepijpleiding stil, omdat hij meer inzicht wilde in de gevolgen voor het milieu en de natuur. Ondanks aanhoudende protesten van indianenstammen en klimaat- en milieuactivisten vaardigde president Trump een decreet uit, waarin werd besloten dat de olieleiding er moet komen.



ABN AMRO had eerder al aangegeven het bedrijf alleen nog te financieren als er wat betreft de oliepijp een oplossing gevonden zou worden die ook aanvaardbaar is voor de indianen. Inmiddels is gebleken dat hiervan geen sprake is, aldus de zegsman van de bank.