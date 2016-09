Geen hypotheek meer voor expats door nieuwe EU-regel

Hypotheekadviseurs gespecialiseerd in expats slaan alarm. ,,Dit is echt een vervelende situatie", zegt Jeroen van Lunen, directeur van het Haagse DGA adviseurs dat jaarlijks voor talloze expats bemiddelt.



,,Denk aan medewerkers van de vele VN-tribunalen hier in Den Haag die hun loon in dollars ontvangen. Wij kunnen hen niet meer helpen. Of piloten van British Airways die hier gestationeerd zijn en in ponden worden uitbetaald."



Expat Mortgages, dat in heel Nederland buitenlandse werknemers helpt met het kopen van een huis, slaat eveneens alarm. ,,Het is simpel: wij kunnen geen hypotheek voor hen regelen", vertelt mede-oprichter en eigenaar Chris van Maasdijk zuur. Het gaat om enkele tientallen expats, met name in Amsterdam, Den Haag en de overige Randstad. ,,Zij zullen moeten huren."



Aanleiding is de Europese Mortgage Credit Directive (MCD) die op 14 juli in werking trad. De richtlijn dient consumenten in de EU beter te beschermen bij het kopen van een huis, maar heeft een ongewenst bij-effect voor expats die hun loon niet in euro's krijgen: als de munt waarin ze worden uitbetaald keldert en de waarde van de hypotheeklening twintig procent daalt, is de bank verplicht te waarschuwen. De buitenlandse werknemer mag de hypotheek dan in een andere, voordeligere valuta omzetten.



Nadelig

Idee is dat consumenten zo tegen onverwachte koersveranderingen wordt beschermd, maar voor banken pakt dit extreem nadelig uit. ,,Gevolg is dat geen bank nog hypotheken verstrekt aan expats", zegt Van Lunen van DGA. Niet enkel buitenlandse werknemers worden getroffen, vult Van Maasdijk aan: ,,Het gaat ook om Nederlanders die na jaren werken in het buitenland weer een huis hier willen kopen."