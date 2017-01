Geen toekan op nieuwe hotelketen Van der Valk-telgen

Hoe de hotelketen gaat heten, wilde hij vandaag nog niet zeggen. Maar er komt geen toekan op het dak, benadrukt Heinrichs, die jarenlang manager was van het Van der Valk-hotel in Nuland. Dat heeft enerzijds een praktische reden: de overgenomen hotels passen niet binnen Van der Valks luxe ‘vier sterren plus’-formule. ,,Ze zijn te klein. We zouden alle panden dan moeten slopen en de hotels opnieuw opbouwen.’’



Juist omdat Van der Valk is opgeschoven naar een hoger segment, zien de drie dertigers met goedkopere driesterrenhotels echter een gat in de markt. Hun kamers gaan 60 tot 70 euro per nacht kosten. Ze hebben geen zwembad of fitnessruimte. Er komt geen incheckbalie. ,,Gasten checken, net zoals op het vliegveld, automatisch in via hun telefoon. Het pasje komt uit een machine. Dat gebeurt in een soort huiskamer, waar een gastvrouw aanwezig is om te helpen. De hotels krijgen een eigen, moderne look and feel. We gaan ze grondig verbouwen.’’