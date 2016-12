Gemeenten spekken hun kas met precario: burger de dupe

De netbeheerders en belangenclub Netbeheer Nederland roepen de Tweede Kamer daarom op haast te maken. Met de verkiezingen van 15 maart op komst, is er weinig tijd voor afschaffing. ,,Als het wetsvoorstel over de verkiezingen heen wordt getild, kan het zo maar sneuvelen of lang uitstel krijgen. We vrezen we dat er dan alsnog veel gemeenten precario gaan heffen," zeggen Alliander en Stedin.



Ook de VEMW, de belangenclub van grote stroom- en waterafnemers, maant tot spoed. Zeker nu ook veel waterleidingsbedrijven precario opleggen. ,,De precario is een bizar fenomeen, waar zo snel mogelijk een eind aan moet komen," zegt directeur Hans Grünfeld.



Hij hoopt dat de Tweede Kamer meteen de lange overgangstermijn van tien jaar bekort. In het plan van Plasterk mogen gemeenten nog tot 2027 heffen. ,,Dat is echt véél te lang."



Debat

Het woord is aan de Tweede Kamer. Minister Plasterk laat via zijn woordvoerder weten dat afschaffing wat hem betreft snel kan. ,,De schriftelijke behandeling is klaar, de Tweede Kamer is aan zet." Zoals het er nu uitziet debatteert wordt in de week van 30 januari over het voorstel gedebatteerd.



Zelf noemt de PvdA-bewindsman de overgangstermijn van tien jaar redelijk. ,,Die geeft de mogelijkheid om geleidelijk het effect van de afschaffing van de precariobelasting op werken van algemeen nut op te vangen," schreef hij deze maand nog.