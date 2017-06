Georganiseerde misdaad ontdekt faillissementsfraude

De faillissementsfraude stijgt. Is er de afgelopen jaren niks gebeurd?

,,Integendeel. Op initiatief van voormalig minister Ivo Opstelten (Veiligheid & Justitie) zijn drie wetten aangenomen die faillissementsfraude aanpakken, zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk. Verder heb ik in opdracht van het ministerie met een werkgroep een leidraad ontwikkeld met praktische handvatten voor curatoren hoe zij bij de afwikkeling van faillissementen fraude kunnen traceren en de schade daarvan ongedaan kunnen maken.''

Waar gaat het mis?

,,Je hebt 'gelegenheidsfraudeurs' en professionele fraudeurs. De eerste groep zijn ondernemers die bij een faillissement nog wat voor zichzelf willen veiligstellen. Als ze merken dat ze failliet gaan, trekken ze nog snel geld of goederen uit de boedel. Of ze verkopen de boedel voor een veel te laag bedrag aan hun partner bijvoorbeeld. Die fraudeurs kun je goed aanpakken met het strafrecht of civiel recht. Ze draaien op voor de schade of krijgen dan bijvoorbeeld een verbod om opnieuw als bestuurder van een rechtspersoon op te treden.''

Is die aanpak effectief?

,,De politie brengt veel te weinig zaken aan. Er is onvoldoende kennis en de inzet is te versnipperd. Beter zou het zijn deze fraude onder te brengen bij de FIOD, de fiscale opsporingsdienst. Daar is de kennis en de ervaring.''

Hoe ernstig is faillissementsfraude?

Volledig scherm In de Haagse Schilderswijk staan mensen al voor dag en dauw klaar om door malafide uitzendbureaus te worden opgehaald. ,,Heel ernstig. In fraudefaillissementen wordt jaarlijks 1,6 miljard aan rekeningen niet betaald. Dat is niet allemaal aan die fraude te wijten, maar vaak wel. Fraude leidt ook tot concurrentievervalsing en werkloosheid. Denk aan malafide uitzendbureaus die geen loonbelasting en sociale premies afdragen en zo oneerlijk concurreren met bonafide uitzendbureaus. Er zijn nu zeker veertig netwerken van professionele fraudeurs waar zo'n 300 mensen bij zijn betrokken. Alleen al de fiscale schade wordt op zeker 400 miljoen euro geschat.''

Worden die netwerken niet aangepakt?

,,Nauwelijks. In de praktijk blijkt het moeilijk dit soort organisaties - het is georganiseerde misdaad - aan te pakken. De pakkans is klein en de beloning groot. Dat trekt criminelen aan. Bovendien gaan de beroepsfraudeurs door, ook als ze in de cel zitten. De Belastingdienst is nu in staat bij een deel van die netwerken de fiscale schade te beperken. De Belastingdienst kan andere slachtoffers echter niet waarschuwen en ook niet zorgen dat de beroepsfraudeurs niet meer kunnen ondernemen.''

Wat moet er gebeuren?

,,Aangezien deze fraudeurs doorgaan is het beste in te zetten op preventie. Ik pleit voor een landelijk platform waar partijen informatie uitwisselen om deze veelplegers in kaart te krijgen en maatregelen te nemen om hen het handelen onmogelijk te maken. Denk aan de ministeries van Financiën, Justitie en Veiligheid, banken, het openbaar ministerie, de FIOD, belastingdienst en het mkb. Ik ken een voorbeeld van een taxibedrijf dat geen motorrijtuigenbelasting en loonbelasting afdraagt. Elke drie maanden stopt het bedrijf zijn activiteiten in een nieuwe bv met een nieuwe bestuurder. De Belastingdienst mag de gemeente niet waarschuwen dat ze dat bedrijf een taxivergunning moeten weigeren. Zo gaat de fraude door.''

Wie moet die samenwerking aanwakkeren?

,,Ik doe een oproep aan de politiek: regel dit bij de kabinetsformatie. Het is een groot en groeiend probleem. Zorg dat zo'n landelijk platform voor samenwerking van de grond komt en zorg dat er minder wettelijke belemmeringen zijn om informatie en kennis uit te wisselen. Zorg voor extra budget voor onderzoek naar de criminele netwerken. We hebben nu zo'n 300 mensen in beeld, fraudeurs en mensen die hen ondersteunen, zoals advocaten en notarissen, maar ook katvangers. Nog duizend risicovolle personen moeten in kaart worden gebracht.''

