Gesloopt door de stress

3. Geven we het eerder toe?

Soms lijkt iets ineens een probleem, omdat mensen het dan pas durven te melden. Speelt dat ook bij burn-outklachten?



Burn-out wordt te pas en te onpas gebruikt, vindt Van Beek van ArboNed. ,,Burn-out is écht een zware diagnose. We mogen het niet verwarren met spanningsklachten of overspanning. Tegelijkertijd zien wij dat het etiket burn-out verzwarend werkt. Als mensen denken dat zij een burn-out hebben, worstelen zij al langer met hun klachten."



Volgens NEA-cijfers krijgt 5 tot 10 procent van de mensen met burn-outklachten daadwerkelijk een burn-out. ,,Bij de koffieautomaat of bij de lunch zal het ongetwijfeld vaker een gespreksonderwerp zijn dan tien of twintig jaar geleden. Net als depressie is burn-out bespreekbaarder geworden", denkt Van den Bossche. Máár, zo zegt hij, het is zeker niet zo dat werkenden nu massaal aan burn-out ten onder dreigen te gaan."



Het helpt dat een topman als Ton Büchner van AkzoNobel er openlijk voor uitkomt dat hij kampt met gezondheidsklachten door het stressvolle werk, denkt Sonnenberg.



,,Dit maakt het ook voor medewerkers makkelijker om te zeggen dat zij het niet meer trekken. En het is goed nieuws als mensen erover praten, want bewustzijn dat je ergens last van hebt, is het begin van de oplossing."