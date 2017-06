Gevolgen cyberaanval nog steeds voelbaar in Rotterdamse haven

Gisteren legden computercriminelen tientallen bedrijven lam met een wereldwijde ransomware-aanval. In Nederland liggen twee grote containerterminals in de Rotterdamse haven sinds maandagmiddag stil. Ook farmaceut MSD, pakketbezorger TNT en de 38 vestigingen van bouwmaterialenleverancier Raab Kärcher zijn getroffen.



Bij de twee terminals van APM in de Rotterdamse haven liggen vijf grote containerschepen die vooralsnog niet geladen of gelost kunnen worden. Dit levert ook vertraging op voor het vervolgtraject per binnenvaartschip of vrachtwagen. Ook zijn er schepen naar Rotterdam onderweg waarvan onduidelijk is wanneer ze hun vracht kwijt kunnen. Het gaat om uit duizenden, met name Azië afkomstige containers met kleding, elektronica, chemicaliën, onderdelen en grondstoffen voor fabrieken in Europa, die daardoor ook in de problemen dreigen te komen.