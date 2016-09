Google praat met je mee in nieuwe chatapp

Google heeft goed gekeken naar concurrenten en introduceert met Allo bekende functies als stickers plakken op foto's of deze splitscreen weergeven en 'geheim chatten'. Funnekotter: ,,Google heeft bij verschillende chatapps de kersjes geplukt en het bijeengebracht in Allo." En gewoon chatten? ,,Tja, dat werkt. Maar niet zo uitgebreid als met Whatsapp."



Chatbot

De Google Assistant is een belangrijkste vernieuwing in Allo. Het is een chatbot, net zoals Siri is van Apple. Maar in Allo kun je de assistant met je mee laten praten, simpelweg door hem te aan te spreken zoals op Twitter: '@google, do you know any good restaurants?' Dit kan zonder dat je een gesprek met een echt persoon hoeft te verlaten. De assistant antwoordt 'menselijk' terug. Dat kan vooralsnog alleen in het Engels.



Je kunt ook een apart gesprek met Google starten en het zo gebruiken als zoekmachine. Werkt hetzelfde, maar het voelt alsof je het aan een persoon vraagt. ,,Al moet je daarvoor wel enige tijd met het programma hebben gewerkt, want het duurt even voordat je dit onder de knie hebt. De drempel om Allo te gaan gebruiken is daardoor redelijk hoog. Ik ben al blij dat mijn moeder Whatsapp gebruikt, Allo zal een brug te ver zijn."