'Grondpersoneel KLM dringt aan op snelle cao'

Reinier Castelein, voorzitter van De Unie, zegt dat het onderzoek aantoont dat er vanuit het personeel een enorme wens is om de spanningen van de afgelopen weken achter hen te laten. ,,Bonden moeten de ultieme wens van het grondpersoneel honoreren en aan de overlegtafel tot een goede cao voor het KLM grondpersoneel te komen. Die wens moeten we serieus nemen." aldus Castelein.



Offers

De helft van de medewerkers die reageerden is niet lid van een vakorganisatie. Met deze uitkomsten kunnen vakbonden hun voordeel doen. ,,We kunnen nu gezamenlijk namens het KLM grondpersoneel en onze leden spreken. Het is nu voor alle partijen mogelijk mede op basis van deze uitkomsten snel tot een nieuwe cao te komen. KLM ziet nu dat het personeel offers brengt die pijn doen. Het inleveren van vrije tijd is voor een zeer grote meerderheid van de respondenten een groot gebaar. Anderzijds zie je ook dat er begrip is voor verdere kostenbesparingen en productiviteitsstijgingen. De meerderheid stelt werkgelegenheidsgarantie boven een snelle loonsverhoging."



In de clinch

KLM ligt al tijden in de clinch met vakbond FNV, die in tegenstelling tot De Unie en drie andere luchtvaartbonden niet akkoord ging met een cao-voorstel van de luchtvaartmaatschappij. Dat leidde tot verschillende soorten acties, al verbood de rechter werkonderbrekingen tot eind volgende week.



FNV eist onder meer een loonsverhoging van 1 procent, met een bodem van 75 euro per maand, en geen verslechtering van de vakantie- en seniorendagen. Ook zouden uitzendkrachten die al jaren structureel bij KLM aan de slag zijn in vaste dienst moeten komen. FNV weigert verder te praten zolang KLM vasthoudt aan het eerdere voorstel. Uit het onderzoek van De Unie blijkt dat slechts één op de tien ondervraagden die opstelling steunt.



Ook op het belangrijkste conflictpunt steunen de meeste KLM'ers FNV niet. De meesten willen liever een structurele loonsverhoging van 1 procent in 2018, zoals KLM voorstelt, dan 1 procent incidenteel in 2017, zoals FNV wil.



Soortgelijk onderzoek

FNV laat in een reactie weten twee maanden geleden een soortgelijk onderzoek uit te hebben gevoerd. ,,Daar kwam toen een heel ander beeld uit naar voren", zegt een woordvoerster. De bond is dan ook niet van plan op de uitnodiging van De Unie in te gaan om weer met KLM te gaan praten. ,,Dat is niet aan De Unie. Zodra KLM aangeeft te willen bewegen dan willen wij graag praten, maar anders niet. "