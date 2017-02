Heineken brengt meer bier aan de man

Heineken denkt dat de voorgestelde overnames in Brazilië en het Verenigd Koninkrijk zullen bijdragen aan een groei van de totale winst. Zo bereikte het bedrijf onlangs een akkoord met de Japanse bierbrouwer Kirin over de overname van diens activiteiten in Brazilië. Ook de aandeelhouders van kroeguitbater Punch Taverns stemden onlangs in met de overname van het Britse bedrijf.



Laatstgenoemde deal wordt naar verwachting in de eerste helft van 2017 afgerond. Daarvoor is nog wel goedkeuring van de toezichthouders vereist. Door de overname in Brazilië zal Heineken de op één na grootste bierproducent in het Zuid-Amerikaanse land worden.