Heineken raakt gevoelige snaar met reclame

Heineken besloot om bierliefhebbers met de campagne #OpenYourWorld aan het denken (en wellicht praten) te zetten. Het basisidee van de reclame is simpel: breng twee mensen samen die het oneens zijn over een bepaald thema en laat hen hun meningsverschillen uitpraten onder het genot van een pintje.



Heineken laat drie duo's die het oneens zijn over de onderwerpen klimaatverandering, feminisme en transseksualiteit samen een bar bouwen. Nadat ze al hebben samengewerkt, krijgen ze in een filmpje te zien dat ze lijnrecht tegenover elkaar staan. Gaan de deelnemers er vandoor of drinken ze samen een biertje?



Pepsi

Dat in tegenstelling tot de recente reclame van Pepsi, waarin model Kendall Jenner meedoet aan een gepolijst aandoende demonstratie en politiegeweld voorkomt door een agent een blikje cola aan te bieden.