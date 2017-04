Helft bedrijven geeft inzicht in belastingafdracht

Indra Römgens, belastingspecialist bij onderzoeksstichting SOMO: ,,Het is jammer en naar mijn mening ook kwalijk dat niet alle bedrijven het publiek laten zien wat ze in Nederland aan belasting betalen."



Koelewijn krijgt geen lekker gevoel bij multinationals die het in het midden laten. ,,Transparantie is een kenmerk van goed bestuur. Kennelijk wordt er geschoven met winsten. Shell is in zoveel landen actief dat het winsten op alle mogelijke manieren kan verrekenen binnen het bedrijf."



Met dat soort taxplanning betalen bedrijven zo min mogelijk belasting, en het blijft een raadsel wat uiteindelijk waar terechtkomt. Koelewijn: ,,Banken hebben veel minder mogelijkheden om dat te doen. Zij hebben een hoofdzetel in Nederland waar het grootste deel van de winst aan toegerekend moet worden."



ABN Amro en ING Bank krijgen daarom de meeste kazen voor hun bijdrage aan de Nederlandse fiscus: ABN betaalt 551 miljoen, ING 343 miljoen, veel meer dan de meeste andere bedrijven. Bedrijven als DSM, PostNL, Philips, KPN en Boskalis zitten hooguit op 10 of 20 procent van die bedragen.