HEMA gooit honderden winkels op de schop

HEMA gaat zijn Nederlandse en Belgische winkels herinrichten. De warenhuisketen wil de succesvolle (internationale) inrichting van zijn vestigingen in andere landen ook toepassen in de Benelux. Artikelen moeten daardoor makkelijker vindbaar worden voor klanten, zo maakte HEMA vandaag bekend.

In Frankrijk, Spanje en andere landen zijn HEMA-winkels volgens het bedrijf ingedeeld in ,,belevingswerelden." Daarbij staan bijvoorbeeld alle damesproducten bij elkaar, in plaats van verdeeld over afdelingen voor kleding, lingerie en cosmetica. Die aanpak bleek daar volgens Hema goed te werken en ook in testwinkels in Nederland en België werd positief gereageerd.

,,Onze winkels zijn in het buitenland erg populair, ook onder Nederlandse klanten die op reis zijn. Natuurlijk zijn onze winkels in Nederland en Belgie ook geliefd bij onze klanten, maar we merken wel een duidelijk verschil. Doordat we onze internationale winkels op een slimme en frisse manier hebben ingedeeld, kunnen onze klanten onze producten veel makkelijker vinden. In Nederland moeten klanten nog te vaak zoeken naar producten en zijn we minder goed in staat om onze klanten in de winkel te inspireren", zegt HEMA-baas Tjeerd Jegen.

Quote In Nederland moeten klanten nog te vaak zoeken naar producten Tjeerd Jegen, CEO HEMA

Op de schop

Vanaf het voorjaar worden in een halfjaar 386 kleinere vestigingen op de schop genomen. De grotere winkels volgen mogelijk vanaf 2018. HEMA verwacht dat de effecten van de herinrichting in de loop van dat jaar zal zijn terug te zien in de resultaten. Het invoeren van de internationale winkelformule is voor HEMA een belangrijk onderdeel van de revitalisering van de Benelux.