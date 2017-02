'Henk Krol goochelt met CBS-cijfers'

Afgelopen zondag kreeg de lijsttrekker van 50PLUS in tv-programma Buitenhof weer alle gelegenheid om zijn stokpaardje te berijden, namelijk dat het de hoogste tijd wordt voor een substantiële verhoging van de pensioenen. Centraal in zijn betoog stonden cijfers van onverdachte herkomst: het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens Krol berekende het CBS dat de koopkracht van werkendentussen 2000 en 2015 met 30 procent zou zijn gestegen, terwijl de koopkracht van gepensioneerden in die tijd gelijk bleef. Als dat geen sluitend bewijs voor zijn stelling was dat 'de ouderen worden gepakt' wist Henk Krol het ook niet meer.



Van Mulligen stelt dat Krol appels met peren vergelijkt. ,,Dat ouderen minder in koopkracht vooruitgaan dan werkenden is volstrekt logisch'', zegt hij. ,,Als je gaat werken zie je je loon jaar op jaar stijgen. Dus neemt je koopkracht toe. Als je met pensioen gaat, ga je er in inkomsten op achteruit, dus daalt je koopkracht. En je pensioen groeit ook niet meer, dus stijgt je koopkracht ook niet in de jaren na je pensionering. Dat effect is van alle tijden en zegt dus niets over de positie van de huidige gepensioneerden.''