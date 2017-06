Het groene kantoor heeft de toekomst

Kantoor met windmolen



Aftandse panden, moet je die nu slopen of toch nieuw leven inblazen? Netwerkbedrijf Alliander koos met zijn pand in het Gelderse Duiven heel bewust voor dit laatste. Begin 2011 stond er nog een verzameling kleurloze gebouwen uit de jaren 80 waar 600 medewerkers werkten. Nu is het omgetoverd tot één complex met ruimte voor 1.550 mensen.



En het bijzondere: het is een van de weinige gebouwen in Nederland waarbij zo'n beetje alle materialen van die oude gebouwen zijn hergebruikt. Van de plafondplaten, bakstenen, vloeren, stoelen, muren tot de toiletpotten. Zelfs de werkkleding van de buitendienstmedewerkers van Alliander heeft een nieuw leven gekregen: die zijn versnipperd en verwerkt tot isolatiemateriaal.



,,We hadden één duidelijk doel voor ogen: we wilden een circulair gebouw neerzetten waar onze medewerkers fijn kunnen werken en klanten het gevoel hebben dat ze welkom zijn", vertelt Paul Wentink, manager corporate real estate van Alliander. ,,Maar hoe we dat moesten doen en hoe dat pand er precies moest komen uit te zien, dat wisten we vooraf niet."



Alliander vroeg marktpartijen, medewerkers en de buren op het industrieterrein mee te denken. Soms stuitte het netwerkbedrijf op obstakels in de regelgeving, maar bij de vergunningverlening stelden gemeente en de brandweer zich flexibel op. ,,Ook zij hadden geen ervaring met dit soort nieuwe ontwikkelingen."



Uiteindelijk is er in Duiven een energiepositief gebouw verrezen. Zo wekt Alliander zijn eigen energie op via zonnepanelen en windmolens op het terrein en vangt het regenwater op waarmee de toiletten worden doorgespoeld. Het is ook goedkoper dan sloop en nieuwbouw. Wentink: ,,Met dit gebouw laten we zien dat het mogelijk is om iets 'nieuws' te maken van oude gebouwen."