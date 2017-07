Drukte in Nederlandse winkelstraten neemt toe

'Maak melden cybercrime in haven verplicht'

9:31 Bedrijven in de Rotterdamse haven zouden verplicht moeten worden om cyberaanvallen door te geven. Ook zou er een centraal meldpunt moeten komen, dat andere bedrijven en instanties kan informeren over de gevolgen en de duur van een incident. Dit zegt havenmeester René de Vries van Havenbedrijf Rotterdam in het Financieele Dagblad.