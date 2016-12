Hoe smaken de bollen van Heel Holland Bakt-winnaars?

'De appeltaart van je moeder is altijd het lekkerst. Dat geldt ook voor mijn vaders oliebollen! Voor dag en dauw begon hij al met het maken van beslag. Als wij wakker werden, stonden de emmers met theedoeken erover al klaar. Mijn moeder was intussen druk bezig met de appelflappen. In het ijskoude schuurtje hielpen mijn zus en ik mee. Als mijn vader de bollen had gebakken, mocht mijn zus ze op papier laten drogen en ik mocht de uitsteeksels erafbreken.



Je begrijpt: soms aten we die ook op. Meestal waren we 's middags rond twaalf uur klaar en dan reden we familie en bekenden af om de bollen langs te brengen. Daarom heeft de sfeer rond oud en nieuw me altijd aangesproken. Ik probeer mijn vader nog steeds te helpen in zijn schuur­tje, al heb ik het soms te druk. Mijn vader maakt een rijk beslag. Er gaan twee soorten rozijnen in, appel, sukade en citroenschil. Zijn oliebollen zijn fruitig en vol. Voor mijn recept heb ik even getwijfeld. Mijn vader gebruikt vrij weinig sukade, maar sommige mensen houden er écht niet van.''



Tips van Rutger ,,Laat het beslag afgedekt op een warme en tochtvrije plek rijzen. Om het goed te laten rijzen, kun je de emmers het best bij de verwarming zetten, met een theedoek erover. Een graad of 35-37 (lichaamstemperatuur) is het best voor gist, anders gaat het dood. Zorg ervoor dat ook de melk op lichaamstemperatuur is. Als de melk te koud is, rijst het beslag niet goed. Is ie te warm, dan heb je het risico dat je de gist doodt. Ook dan zal het beslag niet rijzen. Maak niet te veel oliebollen in één keer. Als je bij 180 graden acht of tien ballen in het vet doet, koelt de olie te veel af en zuigen de bollen de olie op. Dan worden het sponsballen.



Haal de ijslepel waarmee je het beslag in het vet laat zakken eerst even door de olie. Dan laat het beslag makkelijker los. Je kunt ook variëren, bijvoorbeeld oliebollen geïnspireerd op het Midden-Oosten. Met stukjes vijg erdoor, dadels, oranjebloesemwater en pistache. O ja, en op het laatst is het lekker om de oliebollen nog even door kaneelsuiker te wentelen.''



Beoordeling proefpanel

Lijkt van deze serie van vier nog het meest op een echte oliebol. Klein formaat. Aan de droge kant en een beetje taai. Kan misschien iets meer smaak gebruiken.