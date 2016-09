Holland Casino gaat weg uit Schiphol

Het casino op Schiphol leed al geruime tijd verlies. Holland Casino heeft voor zijn tweede gokhuis in de hoofdstad gekozen voor 'Ven', het voormalige hoofdkantoor van KPN vlak bij station Amsterdam Sloterdijk, direct aan de ringweg A10.



Ven is een groot complex met, naast een casino, onder meer een hotel, restaurants, bars, een sportschool en ruime parkeervoorzieningen.



Nieuw personeel

Het nieuwe casino krijgt, net als dat in het centrum van Amsterdam, een volledig spelaanbod en moet zowel de huidige als een nieuwe doelgroep aanspreken. Door de verhuizing heeft Holland Casino wel nieuw personeel nodig.



In het casino op Schiphol werkten niet zoveel mensen. Uiteindelijk is er in Amsterdam West straks plaats voor zo'n 280 medewerkers.