Hoop voor gedupeerden Dexia: Ik ben heel erg opgelucht

Henk van Oostrum (71) reageert wat beduusd. Hij kan het amper geloven dat hem na meer dan tien jaar procederen gerechtigheid ten deel valt.De Hoge Raad besliste afgelopen vrijdag dat aandelenlease-gedupeerden toch in aanmerking komen voor een volledige vergoeding. Er is één maar: als de tussenpersoon wél over de vereiste vergunningen beschikte, wordt er niet vergoed.



Van Oostrum is één van de 10.000 gedupeerden die tot de 'gelukkigen' behoren. Hij liet zich in de jaren 90 door zijn tussenpersoon, Spaarselect, overhalen om een beleggingsproduct af te sluiten. Een tussenpersoon die niet over de juiste vergunning beschikte. ,,Hij liet voorbeelden van rendementen zien van 10 tot 15 procent. Lager dan 6 procent zou het nooit worden, beloofde hij."



Het leek zo mooi. Tot begin 2000 de aandelenbeurzen flink onderuitgingen. In plaats van een extraatje voor zijn oude dag op te bouwen, raakte Van Oostrum zijn inleg kwijt en bleef hij zitten met een fikse restschuld. ,,Ik heb voor het aandelenleaseproduct een tweede hypotheek van 45.000 euro genomen op mijn huis. Met dat geleende geld werd belegd en dat pakte verkeerd uit. Het gevolg is dat ik mijn hypotheek nu nog aan het afbetalen ben."



Met de uitspraak van de Hoge Raad in de hand, kan Van Oostrum nu zijn volledige inleg, de wettelijke rente terugkrijgen en zal zijn restschuld worden kwijtgescholden. Hij schat dat de vergoeding neerkomt op zo'n 40.000 euro. ,,Ik ben ontzettend opgelucht. Na al die jaren is het toch goed gekomen. Het eerste wat ik ga doen is dit geld gebruiken om de hypotheek af te lossen."



Juiste papieren

Net als Van Oostrum kunnen nog eens 10.000 mensen hun hart ophalen. Want: volgens een woordvoerder van het Amsterdamse juristenkantoor Leaseproces beschikte het gros van de tussenpersonen die deze producten aan de man bracht, inderdaad niet over de juiste papieren. ,,Goed nieuws voor al die mensen die lang doorprocedeerden." Hij verwacht dat ze zo'n 30.000 euro krijgen.



Vanaf de jaren 90 zijn er zo'n 400.000 aandelenlease-contracten afgesloten, maar lang niet alle gedupeerden zijn verder gaan procederen. Een groot deel ging in 2007 akkoord met de Duisenberg-regeling, vernoemd naar de toenmalige president-directeur van De Nederlandsche Bank (DNB) die bemiddelde. De uitkomst was dat twee derde van de restschuld kwijtgescholden werd. Wie hiermee akkoord ging, zag af van verdere procedure.



Dexia was er gisteren als de kippen bij om te laten weten dat klanten met bewijzen moeten komen dat zij in de categorie vallen waar de Hoge Raad over spreekt. De Belgische bank stelt dat sommige zaken niet tot een compensatie leiden, omdat ze verjaard zijn. Van Oostrum maakt zich er niet druk om. ,,Mijn belangenbehartiger Leaseproces heeft mijn hele dossier op orde en verjaring is aangevochten. Ik kan niet wachten tot het geld op mijn bankrekening is gestort."