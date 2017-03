Hoteloorlog door spaaractie Albert Heijn

Sprite wordt 'suikervrij' in Nederland

10:22 Coca-Cola stopt in Nederland met de suikerhoudende versie van Sprite. In plaats daarvan wordt de suiker- en calorievrije variant, die nu nog Sprite Zero heet, omgedoopt tot Sprite. Dat bevestigt een woordvoerder van Coca-Cola Nederland vandaag na berichtgeving in het Financieele Dagblad.