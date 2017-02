Huishoudbeurs is vooral big business

Volledig scherm De stands op de Huishoudbeurs worden opgebouwd in de Rai Amsterdam. © ANP De Huishoudbeurs – met 77 jaar het oudste vriendinnenfeest van Nederland - draait allang niet meer om staalwolsponsjes en stofzuigerzakken. Strippers en stylisten vermaken het publiek. Daarnaast pluggen kolossen als Remia, Heinz, Netflix en Palmolive hun nieuwe producten. De verwachte 250.000 vrouwen kunnen bij de 350 standhouders ook terecht voor luidsprekers in de badkuip, vibrerende dunschillers en ander nuttig gereedschap. Bezoeksters verlaten de RAI zo’n 111 euro per persoon armer (garderobe, catering en entree niet meegerekend, red.) , maar wel 7 kilo aan shopbagage rijker. Beursbaas Nicole Babay: ,,Door de opmars van online-winkelen krijgt het ouderwetse uitpakgevoel weer een toegevoegde waarde.’’



Tijdens de 77ste editie van de Huishoudbeurs kunnen bezoeksters zich voor het eerst laten tatoeëren. Er zijn stripacts en stylisten geven interieuradvies. Grote nadruk ligt op gezond leven: bloggers en vloggers als Jet van Nieuwkerk, Amber Albarda en Fajah Lourens vertellen over voeding en beweging.

Hoezo strippers op de beurs?

Quote Vrouwen moeten kunnen lachen, gieren met hun vriendinnen, of zussen. En dat kan bij strippers Beursmanager Nicole Babay ,,Je kunt bij ons terecht voor poetsdoekjes en bamboekussens. Maar de Huishoudbeurs is nu vooral een lifestyle-evenement waar het om gezelligheid draait. Eten, drinken, optredens. Vrouwen moeten kunnen lachen, gieren, brullen met hun vriendinnen, moeders of zussen. En dat kan bij strippers. Over bloot of seks wordt sowieso niet kinderachtig gedaan. We hebben drie stands met toys waar zonder gêne flink ingekocht wordt.’’

Maar het draait toch om gezelligheid en niet om kopen?

,,Volgens het vrouwenbrein is shoppen gezellig en ben je pas echt geslaagd wanneer je wat hebt aangeschaft. Thuis zelf direct de buit uitpakken en aan iedereen showen, draagt bij aan het instant geluksgevoel. Een paar jaar terug boden we aan de inkopen gratis thuis te bezorgen, alleen: een dag later. Dat wilde bijna niemand.’’

Is de Huishoudbeurs niet langer een weggeef-walhalla vol gratis producten en snacks?

,,Dat is het nooit geweest. Het is vooral voordelig shoppen. Van was- en voedingsmiddelen tot make-up en meubels. Zelfs hele keukens gaan over de toonbank. Opmerkelijk is dat er veel geld wordt uitgegeven aan impulsaankopen. Verder opvallend: vrouwen vinden het hier wel leuk fysiek te winkelen en dat druist in tegen de opmars van het gemaksshoppen online. Retailers en producenten zien de beurs daarom steeds meer als testgebied voor het lanceren van bijvoorbeeld nieuwe smaken van soepen en sauzen. Ze kunnen klanten persoonlijk naar hun mening vragen.’’

Denk je wel eens: waar heeft een mens een roterende massageriem voor nodig?

,,Als ik zelf alle spullen weg zou doen die ik eigenlijk niet nodig heb, zou ik in een heel kaal huis wonen. Ik kan op Marktplaats een bank voor 50 euro kopen die net zo functioneel is als een veel duurder model. Maar wat is de lol daarvan? Soms is het gewoon leuk om iets aparts aan te schaffen. Daar kunnen inderdaad voorwerpen bij zitten die snel op het apparatenkerkhof belanden. Wat maakt het uit? Zelf kocht ik ooit figuurschillers en afbakvormen die ik één keer heb gebruikt.’’

Linda. heeft inmiddels een evenement voor vrouwen, net als Allerhande. Hoe blijf je de concurrentie voor?

,,Wij hebben daar geen last van. We zijn al 77 jaar de allergrootste in Nederland met het breedste assortiment. Ik probeer te variëren en zo actueel mogelijk te zijn met thema’s als fashion, beauty en natuurlijk nu met gezondheid. Daarnaast nodigen we talentvolle vloggers en bloggers uit om te verjongen. Tegen de vergrijzing in blijft onze bezoekster gemiddeld 42 jaar oud, ze komt zowel uit de stad als van het platteland. 80 procent van de dames heeft een betaalde baan. Kortom: doorsnee Nederland.’’

Er is een enorme hal Happy & Healthy, daarnaast staan Autodrop en Milka hun suikers uit te venten. Is dat niet gek?

,,Bij Albert Heijn kunt je toch ook kiezen uit kant-en-klaar of biologisch? Als het maar klopt in de omgeving: we gaan pal naast de macrobiotische smoothies geen alcohol verkopen. En de Food & Drinks-hal is een fantastisch gekkenhuis met veel rumoer en versterkt geluid, terwijl in de gezondheidshal rust heerst. ’’

De Huishoudbeurs is een behoorlijk wit evenement, waarom komen er geen Turkse en Marokkaanse vrouwen?