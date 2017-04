Ikea reageert op peperdure Balenciaga-tas: zo herken je een originele Frakta

Ikea laat er geen gras over groeien en maakt in een ludiek bericht op zijn website duidelijk dat de Frakta het origineel is. Zo onderscheidt je het origineel van de namaaktas van Balenciaga:



- Schud ermee: als de tas ritselt, is hij echt.

- Multifunctioneel: de tas kan dienen voor hockeymateriaal, bakstenen en zelfs water.

- Gooi hem in de modder: een echte Frakta kan schoongemaakt worden met een tuinslang.

- Prijskaartje: slechts 0,60 euro.



Balenciaga is gewaarschuwd: wat Ikea betreft, is de markt voor blauwe, plastic kreukeltassen verzadigd.