Inflatie op hoogste niveau sinds 2013

De inflatie in Nederland is in januari opgelopen van 1 naar 1,7 procent op jaarbasis. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is het hoogste niveau sinds eind 2013.

Doorgaans loopt de inflatie niet zo snel op. In de afgelopen vijftien jaar is het maar één keer voorgekomen dat de inflatie sterker steeg dan in de afgelopen maand, aldus het CBS. De inflatie steeg vooral door de prijsstijging van autobrandstoffen. Ook de prijsontwikkeling van elektriciteit droeg bij.

Verder waren er in januari meer dagen met hogere prijzen, omdat de kerstvakantie een week doorliep. Die eindigde in 2016 al op 2 januari. Hierdoor waren vliegtickets en het verblijf in vakantieparken duurder dan een jaar eerder, aangezien de prijzen daarvan hoger liggen tijdens vakanties. ,,Dit had een verhogend effect op de inflatie´', aldus het CBS.