iPhone door geruchten minder succesvol

'Geen akkoord Air France met pilotenbonden'

11:09 Air France is er ook na vijf maanden praten niet in geslaagd overeenstemming te bereiken met de pilotenbonden over de toekomstplannen van het bedrijf. De onderhandelingen zijn onlangs afgebroken, zonder dat een akkoord is bereikt. Dat meldde de Franse zakenkrant Les Echos vandaag.