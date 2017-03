Kinderen hebben liever een volle spaarpot dan spullen

Jongens blijken echte 'geldwolven' en zetten veel hoger in als ze de vraag voorgeschoteld krijgen hoeveel zakgeld ze per maand zouden willen. Waar zij pas helemaal tevreden zijn met 40,27 euro, zijn de meisjes meer timide met een gewenst bedrag van 26,59 euro. Dit wijkt nogal af van de realiteit, want 76 procent van de ouders geeft hun kind 13 euro per maand. Een grappig detail: 10-jarigen willen het liefst zo'n 50 euro en de 11- en 12-jarigen hebben met gemiddeld 25 euro een 'reëler' bedrag in hun hoofd.



Ruim 66 procent van de jongens vindt daarnaast dat geld gelukkig maakt. Bij meisjes ligt dit percentage met 49 procent een stuk lager. Met geld kun je namelijk 'leuke dingen doen' en je kunt 'alles kopen wat je wilt'. Meisjes kiezen vaker voor 'gezond zijn' als het gaat om ultiem geluk.



Toch zijn zowel jongens als meisjes niet materialistisch ingesteld. Maar liefst driekwart van de Nederlandse kinderen (75 procent) heeft liever een volle spaarpot dan veel spullen. Zo'n 80 procent heeft dan ook een spaarpotje en gemiddeld gaat daar 9 euro per maand in. De voornaamste reden om te sparen is dat zij geld willen hebben voor 'later'.