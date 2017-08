Goedkope stappers voor ons, maar in Azië wringt de schoen

fast fashionTerwijl kledingbedrijven sinds de ramp met Rana Plaza nauwlettend in de gaten worden gehouden, blijft de schoenenindustrie onder de radar. Hoe weten we of onze schoenen niet door kinderhandjes in onveilige Aziatische fabrieken worden gemaakt? Een zoektocht.