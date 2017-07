Kleine ondernemers lopen tegen muur van grote keurmerken op

Olifantsgras tussen wal en schip

Neem NNRG , een bedrijfje dat papier maakt uit snelgroeiend olifantsgras. Daar hoeven dus geen bomen voor te worden gekapt. De overheid eist echter het FSC-keurmerk voor zijn papierleveranciers, verklaart Teuling. ,,FSC is echter een keurmerk voor houtproducten, dus daar komt papier van olifantsgras niet voor in aanmerking.''

De overheid eist FSC. Dat is een keurmerk voor houtproducten, dus daar komt duurzaam papier van olifantsgras niet voor in aanmerking

Vietnamese pangasius

Die buitenlandse kwekerijen belasten de natuur zwaarder dan de indoor kweekvijvers van telers in Nederland. Toch kunnen de 'Nederviskwekers' hun waar in eigen land steeds lastiger kwijt, omdat grote supermarkten het keurmerk van de Aquaculture Stewardship Council eisen. ,,Een vervelende keerzijde van de manier waarop keurmerken zijn georganiseerd'', zegt de Wageningse hoogleraar Aquacultuur Johan Verreth. ,,Kleine ondernemers vallen daarbij buiten de boot. Een onafhankelijk, betrouwbaar keurmerk kost geld; de mensen moeten immers betaald worden.''

De hang naar keurmerken slaat door, stelt Teuling van MVO Nederland. ,,Voor supermarkten en grote organisaties zijn keurmerken een afkoopmechanisme geworden. In feite gooien ze de verantwoordelijkheid voor hun producten over de schutting door een keurmerk te eisen van hun leveranciers. Die certificering is een handel geworden waar veel geld in omgaat.''

Geloven op hun blauwe ogen

Maar wat is het alternatief? Moeten supermarkten hun leveranciers dan maar geloven op hun blauwe ogen? Dat is lastig, beaamt Teuling. ,,Maar feit is dat nu heel veel tijd en geld in het controleren van keurmerken gaat zitten. Die energie zouden bedrijven beter kunnen investeren in het nóg duurzamer maken van hun producten.''