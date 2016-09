'KLM komt terug op omstreden bezuinigingen'

De plannen, Trust Together genaamd, worden naar verwachting in november gepresenteerd. Daarin zou de nadruk niet alleen komen te liggen op kostenbesparingen, maar ook op het herstellen van de vertrouwensband tussen het management en het personeel, alsmede de onderlinge relatie tussen zustermaatschappijen Air France en KLM.



Het Perform-plan van Janaillacs voorganger Alexandre de Juniac zou hiermee komen te vervallen, aldus Bloomberg. Die strategische koers is er debet aan dat het al geruime tijd onrustig is binnen het concern. Een van de dieptepunten onder De Juniacs bewind was het gewelddadige protest van werknemers van Air France in oktober vorig jaar, toen twee directieleden letterlijk de hemd van het lijf werd gescheurd.



Stakingen

Of het uitzicht op een nieuwe visie bij de bestuurstop in Parijs ook op korte termijn al voor meer rust kan zorgen, valt te bezien. De Franse vakbond CGT heeft afgelopen week nog een oproep gedaan tot een nieuwe serie werkonderbrekingen bij Air France in september.



In Nederland dreigen komende dagen nieuwe acties bij het grondpersoneel van KLM, vanwege de onvrede over een nieuw cao-voorstel. Maandag verloopt het stakingsverbod dat de rechter had opgelegd in verband met de vakantiedrukte en verhoogde terreurdreiging. Vakbond FNV heeft aangegeven mogelijk maandag al met nadere mededelingen te komen.