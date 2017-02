KLM-topman: We mogen de prijsvechters niet onderschatten

Topman Jean-Marc Janaillac noemt de situatie niet gezond. Bent u het daarmee eens?

,,Hij heeft zich uitgelaten over de verhouding binnen het concern. Ik heb daar niet zo veel aan toe te voegen. Belangrijk is dat zowel Air France als KLM vooruit moeten gaan. Afgelopen jaar was er veel voortgang bij KLM. Air France had last van terroristische aanslagen en stakingen. De vaststelling dat daar iets moet gebeuren steun ik.”

Janaillac zegt dat het bedrijf als geheel achterloopt op concurrenten. Geldt dat ook voor KLM?

,,Dat ligt er een beetje aan wat de definitie is van een concurrent. Maar als je onze cijfers vergelijkt met die van EasyJet, bijvoorbeeld, dan zijn ze minder. Ik vergelijk het met een spelletje Risk. Als jij er steeds één leger bij mag zetten en je concurrent twee, dan ga je het uiteindelijk verliezen. Dus we moeten ervoor zorgen dat we ook legers bij kunnen zetten. Daarom is die relatieve positie zo belangrijk.”

Jullie mogen de capaciteit dit jaar weer met drie tot vier procent uitbreiden: waar gaat die extra capaciteit heen?

,,We groeien in Europa, dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan. Op verre vluchten is ons voordeel dat we eigenlijk een wereldwijde dekking hebben. We kunnen zo schuiven dat we onze toestellen daar inzetten waar de economie zich goed ontwikkelt. Zuid-Amerika was de afgelopen jaren best lastig, met name Brazilië. Daar gaan we nu weer wat bijzetten. We zijn flexibel.”

Ook op de lange afstandsvluchten beginnen prijsvechters zich te roeren. Hoe kijkt u daarnaar?