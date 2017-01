KLM weigert eerste VS-reizigers vanwege maatregel Trump

De zeven mensen die met KLM reisden, mochten niet mee in het vliegtuig omdat ze in Amerika niet door de douane zouden zijn gekomen. ,,Het heeft geen zin om ze mee te nemen. In Amerika mogen ze het vliegtuig niet eens uit’’, zegt KLM-woordvoerster Manel Vrijenhoek. Het gaat om mensen uit Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen.



Vrijenhoek zegt dat de door KLM geweigerde passagiers niet op Schiphol zijn. ,,We hebben ze niet eens meegenomen vanuit hun vertrekplaats omdat ze hun eindbestemming in de Verenigde Staten toch niet halen.’’ Het inreisverbod voor de Verenigde Staten uit zeven islamitische landen geldt ook voor mensen die een geldige Amerikaanse verblijfsvergunning hebben, een zogenoemde green card. Dat meldt een woordvoerster van de Amerikaanse binnenlandse veiligheidsdienst zaterdag.



Eerder deze dag weigerde EgyptAir ook al vijf Irakezen en een man uit Jemen voor een vlucht van Caïro naar New York. De passagiers in Caïro kwamen aan via een transitvlucht en zouden doorreizen naar New York, maar werden teruggestuurd naar het land waar ze vandaan kwamen. Volgens de bronnen op de luchthaven van Caïro hadden de passagiers wel geldige visa voor de Verenigde Staten.



Gestrand

Volgens een Amerikaanse-Arabisch comité dat strijd voert tegen discriminatie van moslims, zitten verscheidene mensen vast op Amerikaanse luchthavens. Woordvoerder Abed Ayoud zegt: ,,Sommigen kwamen de VS nog binnen nadat de president de beleidsmaatregel ondertekende. Anderen zijn nu gestrand in luchthavens overal in de Verenigde Staten.



Kort na de landing zullen gestrande reizigers wellicht naar hun land van herkomst moeten terugkeren. De New York Daily News geeft aan dat de Amerikaanse autoriteiten niet konden niet zeggen om hoeveel reizigers het gaat en of mensen reeds zijn teruggestuurd.



In ieder geval gaat het hierbij om twee Irakezen die vrijdag in de VS arriveerden. Zij werden aangehouden en mochten het land niet in. Zij hebben een aanklacht ingediend tegen de Verenigde Staten en president Trump.



Gevolgen

Ook Google wordt geraakt door de maatregelen van Trump. Het betreft zo'n 187 medewerkers die uit de zeven landen komen. ,,We zijn boos over de impact van dit besluit, de beperkingen die worden opgelegd aan de medewerkers en hun gezinnen, maar ook de de muur die wordt opgeworpen voor het binnenhalen van talent," citeert de Wall Street Journal de Google CEO Sundar Pichai.



En de voor een Oscar genomineerde Iraanse filmmaker Asghar Farhadi kan door deze 'moslimban' ook niet naar de uitreiking komen. Dat zegt voorzitter Trita Parsi van de National Iranian American Council, een organisatie voor Iraanse Amerikanen.



Farhadi is met zijn film Forushande (The Salesman) genomineerd in de categorie beste niet-Engelstalige film. Het is zijn tweede Oscar-nominatie. In 2012 won hij in dezelfde categorie met Jodaeiye Nader az Simin (The Separation).



Boycot

De hoofdrolspeelster in The Salesman, de Iraanse actrice Taraneh Alidoosti, kondigde donderdag aan dat ze niet naar de Oscar-uitreiking komt. ,,Het weigeren van visa aan mensen uit Iran is racistisch", schreef Alidoosti op Twitter. ,,Als protest zal ik niet aanwezig zijn bij de uitreiking van de Academy Awards 2017.''



Trump nam vrijdag maatregelen om radicale moslimterroristen te weren. Bezoekers uit zeven islamitische landen zijn de komende drie maanden niet welkom in de Verenigde Staten. Ook vluchtelingen uit die landen worden geweigerd. Hij denkt dat het land zo gevrijwaard blijft van ‘radicale islamitische terroristen’. De maatregel treft 134 miljoen mensen.



Voor christenen uit Syrië maakt de president echter een uitzondering. ,,Vluchtelingen uit landen die de Verenigde Staten steunen en van Amerikanen houden zijn welkom."