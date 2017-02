KPN-baas: overheid mag buitenlandse overname KPN niet blokkeren

De KPN-ceo reageerde bij de presentatie van de jaarcijfers op PostNL dat vorig jaar twee ongewenste overnamepogingen van het Belgische Bpost kreeg. Diverse fracties, waaronder regeringspartij PvdA, CDA, SP en de PVV vinden dat de overheid overnames van bedrijven met een strategisch nationaal belang, zoals PostNL en KPN, moet toetsen.



Blok ziet echter niets in zo'n wet die het Kabinet een vinger in de pap geeft. ,,De overheid moet zich daar helemaal buiten houden, vinden wij. Vrije handel is een groot goed, als Nederland zijn wij daar groot mee geworden." Hij ziet niet op voorhand bezwaren bij overnames door bedrijven uit minder democratische landen als China of Rusland. ,,Natuurlijk zijn er bepaalde waarborgen nodig, maar die zijn er al."



Beschermingsmuur

De ceo, die dit voorjaar overigens aantreedt als commissaris bij PostNL, wijst op Mexicaanse miljardair Carlos Slim die in 2013 KPN wilde overnemen met zijn América Móvíl. Het telecombedrijf zat daar echter niet op te wachten, vandaar dat KPN's beschermingsstichting een statutaire beschermingsmuur opwierp. Slim droop daarna af, een overname werd voorkomen. ,,Dat werkte zeer adequaat, een wet is dus helemaal niet nodig," stelt Blok.



Pikant genoeg waren Slim's pogingen juist aanleiding voor het Kabinet om met een wetsvoorstel te komen: bij bedrijven die kritische, voor Nederland belangrijke netwerken beheren moet Den Haag zo'n aankoop vooraf toetsen.



Met zijn vitale telecominfrastructuur valt KPN daar onder. De overheid neemt veel diensten af, zo werkt het concern onder meer intensief samen met Defensie.



Haast

Volgens Blok valt het echter wel mee met dat kritische belang. ,,Behalve KPN is er nog een combinatie met een vast netwerk," wijst hij op Vodafone/Ziggo. ,,Verder zijn er meerdere partijen met uitstekende mobiele netwerken."



Onduidelijk is hoe het nu verder gaat. Op 15 maart zijn de Tweede Kamer verkiezingen en Kamp heeft sindsdien weinig haast gemaakt met zijn wetsvoorstel. Dat moet nog steeds in stemming worden gebracht.



Door de gang van zaken bij Bpost manen diverse partijen het Kabinet op te schieten. Meer overheidsinvloed was eveneens handig geweest bij de overname van cyberveiligheidsbedrijf Fox-IT door de Britse NCC Group eind 2015, menen veel politici en experts. Dit nu Fox-IT diverse overheidsdiensten beveiligt.



Inmiddels heeft veiligheidsdienst AIVD een grotere vinger in de pap geëist, meldde NRC Handelsblad begin deze maand.