Laat je niet (zomaar) kisten

Al denk je er liever niet aan, het is toch goed om vooruit te kijken naar dat onvermijdelijke moment. Praten en filosoferen over de dood is zinvol, blijkt uit mijn gesprekken met nabestaanden, professionals uit de uitvaartbranche en therapeuten. Of zoals uitvaartondernemer Helen ­Teunissen van de Schiedamse organisatie Matrice het zegt: ‘De uitvaart is het begin van het rouwproces. Als er meer uitvaarten goed zouden gaan, zaten er minder mensen in de wachtkamer van de huisarts.’



Ook de in 2015 overleden Dichter des Vaderlands René Gude benadrukte dat het goed is om over de dood te praten en na te denken, omdat we tegenwoordig ‘langer sterven’. Doordat de medische wetenschap steeds beter in staat is om van dodelijke ziektes chronische ziektes te maken, leven we langer in reservetijd, met de dood op de hielen. We kunnen dus zelf iets doen om te voorkomen dat we onszelf of naasten die achterblijven opzadelen met trauma’s en schuldgevoelens.



Ook voor de overheid ligt er nog een taak om lijkbezorging betaalbaar te houden. Als de huidige prijsontwikkeling zich voortzet, kost een uitvaart in 2045 een slordige 25.000 euro.



Gemeenten zouden zelf crematoria kunnen exploiteren in plaats van dit over te laten aan commerciële partijen. In sommige plaatsen, zoals Rotterdam, Middelburg, Hilversum en Amstelveen gebeurt dat al. Die gemeenten hebben zich verenigd in het Platform Gemeentelijke Crematoria.



De Wet op de Lijkbezorging is in elk geval weer eens aan revisie toe. Maar voordat het zover is: laat u vooral niets wijsmaken.