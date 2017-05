Laatste Blokker-telg weg uit bedrijfstop

De laatste Blokker-telg is teruggetreden uit de directie van het winkelbedrijf. Albert Blokker, kleinzoon van oprichter Jacob, was afgelopen drie jaar commissaris, ook zat hij circa veertig jaar in het bestuur.

Dat meldt NRC Handelsblad. De 71-jarige Blokker laat de krant per email weten dat hij wegens ,,andere drukke werkzaamheden” is teruggetreden bij het bedrijf met formules als Xenos, Intertoys, Leen Bakker en natuurlijk Blokker zelf.



Albert (Ab) Blokker stond het grootste deel van zijn leven in de schaduw van broer Jaap, die zes jaar terug op 69-jarige leeftijd overleed en het concern sinds 1976 leidde. Hoewel de jongere Blokker mede-eigenaar is en in de directie zat, koos hij bewust voor de luwte. Toch was zijn inbreng op de achtergrond groot en zocht hij op beurzen in Azië naar geschikte artikelen.



Na de dood van Jaap Blokker ontspon zich een machtsstrijd tussen Ab Blokker en de nog door zijn broer Jaap als opvolger aangewezen neef Roland Palmer. Daarbij moest de laatste het veld ruimen. De leiding belandde vervolgens voor het eerst sinds de oprichting in 1896 in handen van een niet-Blokker telg. Ab Blokker, met een belang van 50 procent grootaandeelhouder, bleef commissaris. Tot maart dit jaar dus.

Volledig scherm Jaap Blokker, Laren 26 januari 2004

Foto: Peter Smulders © Peter Smulders

Action

De afgelopen jaren stormt het bij Blokker. Het bedrijf, dat circa 21.000 medewerkers telt, heeft net als veel andere ketens last van online winkels, ook is er concurrentie van goedkope discounters als Action en Flying Tiger. Na decennia van mooie, stabiele omzetten werd er in 2014 voor het eerst rode cijfers (20 miljoen euro) geboekt. Een jaar later liepen de verliezen op tot 52 miljoen euro.

Binnenkort worden de resultaten over 2016 bekend gemaakt en de vooruitzichten lijken niet goed. Inmiddels is er al een forse reorganisatie geweest die honderden werknemers hun job kostte. De speelgoedwinkels van Bart Smit zijn inmiddels opgegaan in Intertoys, de Marskramer-filialen gaan op in Blokker.

De operatie voorziet ook in een rebranding en opfrissing van de circa 550 Blokker winkels. Voor de bijbehorende reclamecampagne werd Sex and the City-actrice Sarah Jessica Parker gestrikt.