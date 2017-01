Label 'vrije-uitloopei' verdwijnt door griep

Portemonnee

Toch zijn de gevolgen direct voelbaar in de portemonnee van de kippenboer: een scharrelei is minder waard dan een vrije-uitloopei. De optelsom is helder: 5,1 miljoen kippen die gemiddeld zes eieren per week leggen, dat zijn 30,6 miljoen vrije-uitloopeieren per week. Een scharrelei is een paar cent goedkoper dan een vrije-uitloopei. Gaan we uit van 2 cent, dan lopen de houders met vrije uitloop wekelijks ruim 600.000 euro mis.



Volgens De Haan raakt het een vijfde van de 800 kippenhouders. De helft van hen zit in Oost-Nederland. Maar daarmee houden de gevolgen niet op. De boeren kunnen hun contracten niet nakomen, waardoor afnemers op zoek gaan naar andere leveranciers. ,,Die moeten dus uit een ander land komen'', stelt De Haan. ,,We zijn dan een stuk markt kwijt en de vraag is of we die terugkrijgen als de ophokplicht niet meer geldt."



Weinig hoop

Hoe langer de kippen op stal moeten blijven, hoe groter de gevolgen. Er ontstaat een overschot aan scharreleieren, waardoor die steeds minder opbrengen. Staatssecretaris Martijn van Dam is in gesprek met de Europese Commissie voor een ontheffing, omdat de 'status' van eieren Europees is geregeld. De staatssecretaris noemt de economische schade door het afwaarderen van de eieren als zwaarwegend argument.



Hennie de Haan is weinig hoopvol: ,,Het is een breed gedragen voorstel. Maar er zitten 28 landen om tafel en niet in al die landen worden vrije-uitloopkippen gehouden.'' Brancheverenigingen van eierproducenten, waaronder de Nederlandse Anevei, praten ook met de Europese Commissie om de status vrije-uitloop te behouden.