Liever mensen dan meer robots

Het is een opvallende ontwikkeling, vindt ook Ben Rogmans, partner van arbeidsmarktonderzoeksbureau Intelligence Group. Toch heeft hij wel een paar logische verklaringen. ,,Voor veel bedrijven is het nu nog te duur om te investeren in robots, of de technologie is nog niet beschikbaar. Tegelijkertijd is er door de aantrekkende economie wel extra werk en dat moet in die gevallen dus worden gedaan door mensen."



Ook Henri de Groot, hoogleraar regionale economische dynamiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, denkt dat de banengroei vooral samenhangt met conjuncturele ontwikkelingen. ,,Dit zijn de sectoren die in de crisis een zware tik kregen en die het hardst groeien sinds we weer uit de recessie zijn. Dat er nu meer mensen nodig zijn, is logisch."